Vastu Tips: बैडलक से बचना है तो न दें किसी को ये 7 गिफ्ट
अक्सर हम लोगों को खुशी के मौके पर कोई उपहार दिया करते हैं। लेकिन हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कुछ चीजों को उपहार में बिल्कुल नहीं देने चाहिए।
उपहार
हिंदू मान्यता के अनुसार कभी किसी को चमड़े या फिर किसी जानवर की हड्डी से बना सामान नहीं देना चाहिएय़ हिंदू धर्म में ऐसी वस्तुओं को शुभ नहीं माना जाता है।
पहली चीज
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी उपहार में किसी को ईश्वर की मूर्ति, चित्र या फिर शिवलिंग आदि को देने से बचना चाहिए।
भगवान की मूर्ति
क्योंकि यदि अगला व्यक्ति आपके द्वारा दी गई पवित्र मूर्ति या फिर शिवलिंग आदि की विधि-विधान से पूजा या देखभाल नहीं करता है तो उसका दोष आपको भी लग सकता है।
दोष लग सकता है
मान्यतानुसार, किसी को कांटेदार पौधा गिफ्ट में नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी निकलती है।
कांटेदार पौधा
धारदार चीजें
वास्तु के अनुसार कुछेक धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि को कभी किसी व्यक्ति को उपहार में नहीं देना चाहिए।
काले रंग की चीज
वास्तु के अनुसार कभी किसी व्यक्ति को काले रंग की चीज उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है।
परफ्यूम
हिंदू मान्यता के अनुसार कभी किसी को उपहार में परफ्यूम नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित व्यक्ति के साथ भविष्य में रिश्ते खराब होने की आशंका बनी रहती है।
घड़ी
कभी किसी व्यक्ति को घड़ी उपहार में नहीं देना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने पर आप अपने अच्छे समय को घड़ी के माध्यम से दूसरे को दे देते है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
