By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 24, 2025

 Beauty

चुकंदर से बनाएं नेचुरल लिप बाम!

चुकंदर में विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो होंठों को पोषण देते हैं।

चुकंदर

चुकंदर का रस होंठों को प्राकृतिक गुलाबी रंग देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।

गुलाबी होंठ

सबसे पहले चुकंदर का रस निकालें और उसे छान लें ताकि कोई गांठ ना रहे।

लिप बाम

नारियल तेल और मोम को धीमी आंच पर पिघलाएं, फिर चुकंदर का रस मिलाएं।

सरल विधि

मिश्रण में विटामिन E तेल और शहद मिलाकर अच्छे से घोलें, फिर लिप बाम को कंटेनर में स्टोर करें।

स्टोर करें

ठंडा होने पर चुकंदर का लिप बाम तैयार है, होंठों पर लगाएं और पोषण पाएं।

नेचुरल

Video: Pexels

नियमित इसे लगाने से होंठों की नमी बनी रहती है और डार्कनेस भी कम होगी।

फायदे

घरेलू चीजों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

