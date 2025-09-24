By Shubhangi Gupta
चुकंदर से बनाएं नेचुरल लिप बाम!
चुकंदर में विटामिन C, एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो होंठों को पोषण देते हैं।
चुकंदर का रस होंठों को प्राकृतिक गुलाबी रंग देता है और उन्हें मुलायम बनाता है।
सबसे पहले चुकंदर का रस निकालें और उसे छान लें ताकि कोई गांठ ना रहे।
नारियल तेल और मोम को धीमी आंच पर पिघलाएं, फिर चुकंदर का रस मिलाएं।
मिश्रण में विटामिन E तेल और शहद मिलाकर अच्छे से घोलें, फिर लिप बाम को कंटेनर में स्टोर करें।
ठंडा होने पर चुकंदर का लिप बाम तैयार है, होंठों पर लगाएं और पोषण पाएं।
नियमित इसे लगाने से होंठों की नमी बनी रहती है और डार्कनेस भी कम होगी।
घरेलू चीजों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
