इस दिवाली घर लाएं काम के ये प्रोडक्ट्स
दिवाली के मौके पर कई लोगों की नए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स लेने की प्लानिंग होती है मगर वे असमंजस की स्थिति में होते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट लें।
प्लानिंग?
आज हम आपको बेहद काम के ऐसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बता रहे हैं जो कि आपके घर के इस्तेमाल के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं।
घर के इस्तेमाल
दिवाली पार्टी करना चाहते हैं मगर साउंड सिस्टम नहीं है तो एक अच्छा स्पीकर आपके पास होना ही चाहिए। आप इसे अपने बजट के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं।
पार्टी स्पीकर
दिवाली के बाद कई शहरों में पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे में एयर प्यूरीफायर लेकर घर के अंदर की हवा को साफ रख सकते हैं।
एयर प्यूरीफायर
किचन का काम आसान करना चाहते हैं तो डिशवॉशर खरीद सकते हैं। बर्तनों को हाथ से धोने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। हालांकि ये काफी महंगे जरूर आते हैं।
डिश वॉशर
आप अपने घर की सेफ्टी के लिए स्मार्ट लॉक खरीद सकते हैं। इन लॉक में सायरन होता है जो कि इन्हें छेड़ने पर तुरंत बजता है। ये लॉक पिन और पासवर्ड से ही खुलते हैं।
स्मार्ट लॉक
आप चाहे तो अपने घर इस दिवाली पर वॉशिंग मशीन ला सकते हैं। अगर बजट हो तो ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं।
वॉशिंग मशीन
आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है तो इस दिवाली अपने घर पर इसे ला सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट टीवी अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) पर चलते हैं।
फुल एचडी स्मार्ट टीवी
खुद की और परिवारवालों की सेहत की चिंता है तो ट्रेडमिल ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से अर्थराइटिस, बढ़ रही चर्बी से छुटकारा मिलेगा। शर्त सिर्फ ये है कि रेगुलर मेहनत करनी होगी।
ट्रेडमिल
