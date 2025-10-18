By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 18, 2025
दिवाली के बाद लक्ष्मी-गणेश की पुरानी फोटो का क्या करें?
दिवाली पर नई लक्ष्मी-गणेश मूर्ति पूजने के बाद पुरानी मूर्ति का क्या करें? शास्त्रों के अनुसार सही विसर्जन से बरकत बनी रहती है। आइए, जानें विसर्जन के नियम और इको-फ्रेंडली तरीके।
पुरानी मूर्ति
कार्तिक अमावस्या पर लक्ष्मी-गणेश पूजा से धन-समृद्धि आती है। हर साल नई मूर्ति से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पुरानी मूर्ति में एक वर्ष की नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है।
मूर्ति पूजा का महत्व
सोना, चांदी, पीतल की मूर्तियां गंगाजल से शुद्ध कर दोबारा पूजें। मिट्टी की मूर्तियां हर साल नई लें। पुरानी मिट्टी मूर्ति में ऊर्जा स्थिर हो जाती है, इसलिए विसर्जन करना जरूरी होता है।
मिट्टी या धातु
सोमवार को विसर्जन करना शुभ होता है, लेकिन मंगलवार को इससे बचें। विसर्जन हमेशा सूर्यास्त से पहले करें।
कब करें मूर्ति विसर्जन?
मूर्ति को हमेशा बहते हुए साफ पानी में ही विसर्जित करें। कभी भी इसे गंदे पानी में ना डालें। मूर्ति को पानी में विसर्जित करने के बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें।
नदी-तालाब विसर्जन
प्राकृतिक मिट्टी की मूर्ति को बाल्टी में पानी भरकर डुबोएं। 2-3 दिन में घुलेगी। पानी को तुलसी जी में या किसी गमले में डालें। इससे नदी प्रदूषण रुकेगा।
इको-फ्रेंडली विसर्जन
मूर्ति को कभी भी गंदे स्थान या पेड़ के नीचे ना रखें। विसर्जन कभी भी रात में ना करें। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कभी भी प्लास्टिक या रासायनिक मूर्ति ना खरीदें।
विसर्जन में ये ना करें
शास्त्रानुसार सही विसर्जन से मां लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और नई ऊर्जा आकर्षित होती है।
विसर्जन के लाभ
दिवाली के बाद पुरानी मूर्ति का सोमवार को विधि-विधान से विसर्जित करें। शास्त्र पालन से बरकत बनी रहेगी। नई मूर्ति से समृद्धि आएगी।
सही विसर्जन अपनाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
