By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
दिवाली पर घर में करा रहे हैं पेंट, तो वास्तु के नियमों का रखें ध्यान
दिवाली पर आप अपने घर को नया रंग देना चाहते हैं, तो वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करें। सही रंग न केवल घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाते हैं।
दिवाली पर घर का पेंट
वास्तु शास्त्र में रंगों को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सही रंग चुनने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। गलत रंग वास्तु दोष पैदा कर सकते हैं।
वास्तु और रंगों का महत्व
पूर्व दिशा सूर्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है। वास्तु के अनुसार, इस दिशा में सफेद रंग का उपयोग करें। सफेद रंग पवित्रता, शांति और उत्साह का प्रतीक है।
पूर्व दिशा के लिए सफेद रंग
पश्चिम दिशा शनि और स्थिरता से संबंधित है। इस दिशा में हल्का नीले रंग का उपयोग करें। नीला रंग शांति और संतुलन लाता है, जो घर के वातावरण को स्थिर करता है।
पश्चिम दिशा के लिए नीला रंग
उत्तर दिशा कुबेर और जल तत्व से जुड़ी है। इस दिशा में हल्का हरा, नीला या सफेद रंग शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आर्थिक प्रगति में मदद करते हैं।
उत्तर दिशा के लिए
दक्षिण दिशा मंगल ग्रह और शक्ति से जुड़ी है। इस दिशा में लाल रंग का उपयोग करें। लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और खुशियों का प्रतीक है। यह घर में सकारात्मकता बढ़ाता है।
दक्षिण दिशा के लिए लाल रंग
ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) बृहस्पति और ज्ञान से संबंधित है। इस दिशा में पीला या नारंगी रंग शुभ है। ये रंग प्रेरणा, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं।
ईशान कोण के लिए पीला या नारंगी
वास्तु के अनुसार, गहरे और उदास रंग जैसे काला, भूरा या गहरा ग्रे घर में नकारात्मकता ला सकते हैं। हमेशा हल्के और जीवंत रंग चुनें।
रंग चुनते समय सावधानियां
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
अक्षय नवमी 2025: अक्षय नवमी पर आंवला की पूजा क्यों करते हैं?
Click Here