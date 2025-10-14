By Navaneet Rathaur
Diwali 2025: दिवाली पर घी या तेल किससे जलाएं दीया?
रोशनी का पर्व दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस पर्व पर दीया जलाने की परंपरा है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि दीया घी का जलाएं या तेल का? आइए जानें इसके बारे में।
दिवाली 2025
दीपावली पर दीया जलाना अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ दीये जलाने से समृद्धि बढ़ती है। लेकिन दीये में घी या तेल का चयन महत्वपूर्ण है।
दीपावली: रोशनी का प्रतीक
हिंदू शास्त्रों में घी का दीया अत्यंत पवित्र माना जाता है। घी अग्नि तत्व को शुद्ध करता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का प्रतीक है।
घी का दीया क्यों शुभ?
सरसों या तिल के तेल का दीया भी शुभ है। तेल का दीया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शनि दोष को कम करता है। यह किफायती और परंपरागत विकल्प है।
तेल का दीया
गरुड़ पुराण के अनुसार, घी का दीया देवताओं को प्रिय है, जबकि तेल का दीया पितरों और शनि को प्रसन्न करता है। धन-समृद्धि के लिए घी और नकारात्मकता हटाने के लिए तेल चुनें।
घी और तेल में अंतर
वास्तु शास्त्र में घी का दीया उत्तर-पूर्व दिशा में जलाना शुभ है। तेल का दीया दक्षिण या पश्चिम दिशा में जलाएं। मुख्य द्वार पर दोनों दीये रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
वास्तु के अनुसार दीया
घी का दीया जलाने से घर में शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है। यह मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और आर्थिक स्थिरता लाता है। गाय के घी का उपयोग सर्वोत्तम है।
घी के दीये के फायदे
तिल या सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को दूर करता है। यह शनि और यमराज को प्रसन्न करता है। दीये में कपूर मिलाना और प्रभावी बनाता है।
तेल के दीये के फायदे
धन-समृद्धि के लिए घी का दीया जलाएं। शनि दोष या नकारात्मकता के लिए तेल का दीया चुनें। दोनों को मिलाकर जलाना भी शुभ है। मिट्टी के दीये का उपयोग करें।
दीया जलाने के लिए टिप्स
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
