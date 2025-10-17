By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 17, 2025
दिवाली के दिन मुख्य द्वार पर करें ये 3 काम, मां लक्ष्मी की मिलेगा आशिर्वाद
दिवाली का पावन पर्व इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार की सजावट अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दिवाली 2025
मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली के खास मौके पर घर को विशेष तरीके से सजाया जाता है। आज हम आपको वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार का सजावट के उपाय बताएंगे।
मुख्य द्वार का सजावट
दिवाली की शाम मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के पदचिह्न उकेरना बहुत शुभ माना जाता है। यह प्रतीक उनके आगमन का संकेत देता है, जिससे घर में सुख-शांति और समृद्धि का आगमन होता है।
मां लक्ष्मी के पदचिह्न बनाएं
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाना शुभता का प्रतीक है। स्वास्तिक सौभाग्य लाता है और ओम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है।
स्वास्तिक और ओम चिन्ह
साफ फर्श पर चावल का आटा छिड़ककर पदचिह्न बनाएं, जो दाहिनी ओर से मुख्य द्वार की ओर जाते दिखें। यह विधि वास्तु के अनुसार, मां लक्ष्मी को आमंत्रित करती है।
पदचिह्न बनाने की विधि
मुख्य द्वार पर चावल और सुपारी के साथ कलश रखना धन-समृद्धि का आशीर्वाद देता है। कलश को साफ जल से भरें और ऊपर आम के पत्ते लगाएं।
कलश स्थापना करें
कलश के पास दीपक जलाकर पूजन करें, ताकि धन की देवी प्रसन्न हों। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में रोशनी बढ़ती है और अंधकार दूर होता है।
दीपक जलाएं
दिवाली के शुभ अवसर पर मुख्य द्वार पर पान या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है। लाल-पीले फूलों की माला जोड़कर सजाएं, जो सौभाग्य का प्रतीक हैं।
तोरण लगाएं
अशोक के तोरण से घर में शांति बनी रहती है, जबकि पान के पत्ते समृद्धि आमंत्रित करते हैं। वास्तु के अनुसार, यह द्वार को आकर्षक बनाता है, जिससे मां लक्ष्मी का आगमन सहज होता है।
तोरण की विशेषता और लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
