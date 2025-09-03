By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 03, 2025

दिव्यांका त्रिपाठी का ग्रेसफुल अनारकली सूट

दिव्यांका त्रिपाठी, टीवी की प्रसिद्ध अभिनेत्री जो अपने क्लासी फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं।

दिव्यांका त्रिपाठी

Instagram: divyankatripathidahiya

ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, दिव्यांका का हर लुक कमाल होता है और वो नए फैशन ट्रेंड्स भी सेट कर देती हैं।

स्टाइल

इस बार उन्होंने अनारकली सूट पहने कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जो काफी वायरल भी हो रही हैं।

लेटेस्ट लुक

दिव्यांका ने पेस्टल कलर का सूट पहना है जिसपर बहुत सुंदर और महीन काम किया गया है।

अनारकली

दिव्यांका ने इस डिजाइनर सूट को मिनिमल मेकअप और क्लासिक झुमकियों के साथ स्टाइल किया है।

गजब स्टाइलिंग

दिव्यांका का ये लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है।

फेस्टिव रेडी

दिव्यांका का सूट कलेक्शन शानदार है जिसमें हैवी वर्क से लेकर सोबर तक, हर तरह के सूट सेट्स हैं।

देसी गर्ल

दिव्यांका के स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपनी वॉर्डरोब को अपडेट कर सकती हैं और सबसे अलग दिख सकती हैं।

स्टाइल डीवा

