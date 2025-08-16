By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025

दिव्यांका त्रिपाठी का टेलीविजन सफर, टॉप शोज!

दिव्यांका त्रिपाठी, भारतीय टीवी जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अपने दमदार अभिनय से उन्होंने घर-घर पहचान हासिल की है।

दिव्यांका त्रिपाठी

Instagram: divyankatripathidahiya

दिव्यांका ने सीरियल 'बनू मैं तेरी दुल्हन' से अपने करियर की शुरुआत की थी, विद्या के रोल में उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला।

करियर

Instagram: divyankatripathidahiya

दिव्यांका को टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' में 'डॉ. इशिता भल्ला' के रोल से खूब प्रसिद्धि मिली।

लोकप्रियता

Instagram: divyankatripathidahiya

उन्होंने 'नच बलिए 8' में भाग लेकर अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन भी किया।

रियलिटी शो

Instagram: divyankatripathidahiya

दिव्यांका 'क्राइम पेट्रोल' में भी नजर आईं जहां उन्होंने विभिन्न किरदार निभाए।

दमदार अदाकारा

Instagram: divyankatripathidahiya

दिव्यांका 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' का भी हिस्सा रह चुकी हैं जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया।

KKK

Instagram: divyankatripathidahiya

वेब सीरीज 'कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला' में उनके अभिनय की सराहना हुई। इसके अलावा वो द मैजिक ऑफ शिरी में भी नजर आ चुकी हैं।

वेब शोज

Instagram: divyankatripathidahiya

सोशल मीडिया पर भी दिव्यांका काफी लोकप्रिय हैं, उनके लाखों फॉलोवर्स हैं।

सोशल मीडिया

Instagram: divyankatripathidahiya

