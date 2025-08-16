By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
दिव्यांका त्रिपाठी का टेलीविजन सफर, टॉप शोज!
दिव्यांका त्रिपाठी, भारतीय टीवी जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। अपने दमदार अभिनय से उन्होंने घर-घर पहचान हासिल की है।
दिव्यांका त्रिपाठी
Instagram:
divyankatripathidahiya
दिव्यांका ने सीरियल 'बनू मैं तेरी दुल्हन' से अपने करियर की शुरुआत की थी, विद्या के रोल में उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला।
करियर
दिव्यांका को टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' में 'डॉ. इशिता भल्ला' के रोल से खूब प्रसिद्धि मिली।
लोकप्रियता
उन्होंने 'नच बलिए 8' में भाग लेकर अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन भी किया।
रियलिटी शो
दिव्यांका 'क्राइम पेट्रोल' में भी नजर आईं जहां उन्होंने विभिन्न किरदार निभाए।
दमदार अदाकारा
दिव्यांका 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' का भी हिस्सा रह चुकी हैं जिसमें उन्हें खूब पसंद किया गया।
KKK
वेब सीरीज 'कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला' में उनके अभिनय की सराहना हुई। इसके अलावा वो द मैजिक ऑफ शिरी में भी नजर आ चुकी हैं।
वेब शोज
सोशल मीडिया पर भी दिव्यांका काफी लोकप्रिय हैं, उनके लाखों फॉलोवर्स हैं।
सोशल मीडिया
