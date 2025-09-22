By Mohit
सेना में रह चुकी हैं दिशा पाटनी की बहन
बॉलीवुड
की मशहूर
एक्ट्रेस
दिशा पाटनी की बहन खुशबू
अक्सर
अपने बयानों के वजह से काफी चर्चा में रहती हैं।
खुशबू खूबसूरती और
ग्लैमर
के मामले में दिशा से कम नहीं।
फैशन
सेंस
तो कमाल का है ही।
दिशा पाटनी की बहन भारतीय सेना के लिए काम कर चुकी हैं। उन्होंने करीब 10 साल तक सेना में काम किया।
खुशबू ने
कॉलेज
के बाद
फर्स्ट
अटेंप्ट
में ही
एसएसबी
एग्जाम
को
क्लीयर
कर भारतीय सेना में
एंट्री
ले ली थी।
फर्स्ट
अटेंप्ट
में ही
दिशा पाटनी की बहन ने
लेफ्टिनेंट
के पद पर भारतीय सेना
ज्वॉइन
की थी। इसके बाद जब वे
रिटायर
हुईं तो तब वे मेजर पद पर थीं।
आपको बता दें कि के
कॉलेज
के दिनों में एक
आर्मी
ऑफिसर
ने ही खुशबू को सेना में
करियर
में बनाने की सलाह दी थी।
सेना में नौकरी के दौरान खुशबू ने कई संवेदनशील इलाकों में काम किया।
सेना से
रिटायर
होने के बाद खुशबू अब
वेलनेस
एंड
मेंटल
हेल्थ
के लिए लोगों को
जागरुक
कर रही हैं।
खुशबू
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार तस्वीरें और
वीडियोज
फैन्स
के साथ शेयर करती रहती हैं।
ये हैं गौतम
अडानी
की
वाइफ प्रीति
