By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

लाल रंग में दिशा परमार की खूबसूरती!

दिशा परमार टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं जो अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी वॉर्डरोब में एक से एक रेड आउटफिट्स हैं।

दिशा परमार

Instagram: dishaparmar

वेस्टर्न ड्रेस से लेकर ट्रेडिशनल साड़ी तक, लाल रंग में दिशा का हर अंदाज निराला है।

रेड लव

Instagram: dishaparmar

रेड ट्रेडिशनल सूट में दिशा का रॉयल लुक उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है।

सूट लुक

Instagram: dishaparmar

रेड कलर की इस सोबर और एलिगेंट साड़ी में दिशा का लुक हद से ज्यादा सुंदर है।

लाल साड़ी

Instagram: dishaparmar

रेड जंपसूट में दिशा का लुक एकदम कूल, कैजुअल और कंफर्टेबल है।

जंपसूट

Instagram: dishaparmar

लाल लहंगे में दिशा का एथनिक लुक वेडिंग या फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है।

लहंगा लुक

Instagram: dishaparmar

रेड बॉडीकॉन ड्रेस में दिशा का स्टाइलिश और ग्लैमरस अवतार।

ग्लैमरस

Instagram: dishaparmar

वन शोल्डर टॉप और शरारा मेें दिशा ने परफेक्ट फ्यूजन लुक क्रिएट किया है।

इंडो-वेस्टर्न

Instagram: dishaparmar

गणेश चतुर्थी स्पेशल: अंकिता लोखंडे के लुक्स!

 Click Here