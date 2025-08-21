By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 21, 2025
लाल रंग में
दिशा परमार की खूबसूरती!
दिशा परमार टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं जो अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी वॉर्डरोब में एक से एक रेड आउटफिट्स हैं।
दिशा परमार
वेस्टर्न ड्रेस से लेकर ट्रेडिशनल साड़ी तक, लाल रंग में दिशा का हर अंदाज निराला है।
रेड लव
रेड ट्रेडिशनल सूट में दिशा का रॉयल लुक उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है।
सूट लुक
रेड कलर की इस सोबर और एलिगेंट साड़ी में दिशा का लुक हद से ज्यादा सुंदर है।
लाल साड़ी
रेड जंपसूट में दिशा का लुक एकदम कूल, कैजुअल और कंफर्टेबल है।
जंपसूट
लाल लहंगे में दिशा का एथनिक लुक वेडिंग या फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है।
लहंगा लुक
रेड बॉडीकॉन ड्रेस में दिशा का स्टाइलिश और ग्लैमरस अवतार।
ग्लैमरस
वन शोल्डर टॉप और शरारा मेें दिशा ने परफेक्ट फ्यूजन लुक क्रिएट किया है।
इंडो-वेस्टर्न
