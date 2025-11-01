By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
ये हैं दुनिया की सबसे गंदी नदियां, हाथ डालने से भी घबराते हैं लोग
नदियां मानव जीवन का अहम हिस्सा रही हैं। पीने का पानी, खेती, मछली, पूजा-पाठ सब कुछ इन पर निर्भर रहा है।
जीवन का हिस्सा
लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई नदियों के पानी इतने गंदे हो चुके हैं कि लोग पास तक नहीं जाना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। दुनिया की सबसे गंदी नदी कौन-कौन सी है।
गंदी नदियां
कुयाहोगा, अमेरिका की एक बड़ी नदी है। 1950 के दशक में यह नदी सुर्खियों में आई थी। क्योंकि इस नदी में आग लग गई थी।
कुयाहोगा
हुआ कुछ ऐसा था कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण और पानी में ज्वलनशील रसायनों के चलते इस नदी में आग गई थी।
नदी में लगी थी आग
इसके बाद से यहां सफाई अभियान चलाया जा रहे हैं। अब स्थिति पहले से काफी सुधरी है, लेकिन आज भी यह गंदी बनी हुई है।
गंदी नदी
यह नदी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आर्यस के पास से बहती है। इस नदी को रियाचुएलो के नाम से जाना जाता है।
मातांजा
यमुना की तरह मातांजा नदी जिसे रियाचुएलो के नाम से जाना जाता है प्रदूषण से दम तोड़ती नजर आ रही है। इसकी सफाई के लिए करोड़ों की राशि खर्च की जा चुकी है।
प्रदूषित नदी
अमेरिकी की मिसीसिपी नदी भी इस लिस्ट में शामिल है। यह अमेरिका के 31 और कनाडा के 2 राज्यों से बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है।
मिसीसिपी
चीन की पीली नदी को कभी देश की 'मां नदी' कहा जाता था, लेकिन फैक्ट्रियों के रासायनिक कचरे ने इसका रंग ही बदल दिया है।
चीन की नदी
भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा भी दुनिया के सबसे प्रदूषित नदियों की लिस्ट में शामिल है। इसमें फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट, शवों के अवशेष, पूजा सामग्री और प्लास्टिक हर दिन इसमें गिराए जाते हैं।
गंगा नदी
