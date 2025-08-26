By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 26, 2025

 Faith

संकष्टी चतुर्थी और विनायक चतुर्थी में क्या अंतर होता है?

हिंदू धर्म में संकष्टी और विनायक चतुर्थी गणेश जी को समर्पित हैं। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? आइए इस धार्मिक रहस्य को समझें।

गणेश चतुर्थी

चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित है। हर माह दो चतुर्थी होती हैं - शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। दोनों का महत्व और पूजा विधि अलग है।

चतुर्थी का महत्व

संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह संकटों को दूर करने और गणेश जी की कृपा पाने के लिए विशेष है।

संकष्टी चतुर्थी क्या है?

विनायक चतुर्थी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह सुख, समृद्धि और कार्यों में सफलता के लिए गणेश जी की पूजा का दिन है।

विनायक चतुर्थी

संकष्टी चतुर्थी अमावस्या के बाद (कृष्ण पक्ष) और विनायक चतुर्थी पूर्णिमा के बाद (शुक्ल पक्ष) आती है। यह दोनों की मुख्य पहचान है।

तिथि का अंतर

संकष्टी चतुर्थी पर संकटों से मुक्ति के लिए व्रत और पूजा की जाती है, जबकि विनायक चतुर्थी पर सौभाग्य और सफलता के लिए पूजा होती है।

पूजा का उद्देश्य

अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है, तो इसे अंगारकी संकष्टी कहते हैं। यह विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। विनायक चतुर्थी में ऐसा कोई विशेष दिन नहीं है।

व्रत और पूजा की विधि

भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो विनायक चतुर्थी का ही विशेष रूप है। संकष्टी इससे अलग होती है।

गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी

संकष्टी चतुर्थी संकटों से मुक्ति दिलाती है, जबकि विनायक चतुर्थी सौभाग्य देती है। दोनों में गणेश जी की भक्ति से जीवन सुखमय बनता है।

संकष्टी और विनायक

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

