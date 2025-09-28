By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
Resume और CV में क्या अंतर होता है?
जॉब आवेदन के लिए Resume और CV दोनों जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन इनमें अंतर है। आइए जानें इनके बीच का फर्क।
Resume और CV
Resume एक संक्षिप्त दस्तावेज (1-2 पेज) है, जो आपकी स्किल्स, अनुभव और शिक्षा को नौकरी के लिए हाइलाइट करता है।
Resume क्या है?
CV (Curriculum Vitae) एक विस्तृत दस्तावेज है, जो आपकी पूरी शैक्षिक और पेशेवर यात्रा को दर्शाता है। यह 2-10 पेज तक हो सकता है।
CV क्या है?
Resume आमतौर पर 1-2 पेज का होता है, जबकि CV की लंबाई अनुभव के आधार पर कई पेज हो सकती है।
लंबाई का अंतर
Resume नौकरी के लिए अनुकूलित होता है, विशिष्ट स्किल्स पर फोकस करता है। CV सभी उपलब्धियों को समेटता है, खासकर अकादमिक क्षेत्र में।
उद्देश्य का अंतर
Resume में हाल की नौकरियां, स्किल्स और उपलब्धियां शामिल होती हैं। CV में प्रकाशन, शोध, सम्मेलन जैसे विस्तृत विवरण होते हैं।
कंटेंट का अंतर
Resume कॉर्पोरेट जॉब्स, मार्केटिंग, IT जैसे क्षेत्रों में आम है। CV का उपयोग अकादमिक, रिसर्च और मेडिकल फील्ड में ज्यादा होता है।
उपयोग का क्षेत्र
Resume को हर नौकरी के लिए अनुकूलित किया जाता है। CV सामान्यतः स्थिर रहता है, जिसमें बदलाव कम होते हैं।
अनुकूलन
Resume का डिजाइन आकर्षक और संक्षिप्त होता है। CV अधिक औपचारिक और विस्तृत प्रारूप में होता है।
डिजाइन और प्रारूप
Resume नौकरी के लिए संक्षिप्त और लक्षित है, जबकि CV विस्तृत और अकादमिक होता है। ये दोनों दस्तावेज नौकरी के लिए बेहद जरूरी हैं।
नौकरी के लिए जरूरी
