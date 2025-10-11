By Navaneet Rathaur
जिन, टकीला और वोदका में क्या अंतर होता है?
जिन, टकीला और वोदका तीन लोकप्रिय शराबें हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति, स्वाद और बनाने की विधि अलग-अलग हैं। आइए, इस वेबस्टोरी में इनके बीच के अंतर को समझें।
जिन, टकीला और वोदका
वोदका अनाज या आलू से बनाई जाती है। यह न्यूट्रल स्वाद वाली होती है, यानी बिना किसी मजबूत फ्लेवर के। रूस और पोलैंड से उत्पन्न, यह कॉकटेल्स में बेस के रूप में उपयोगी है।
वोदका - न्यूट्रल स्पिरिट
जिन न्यूट्रल स्पिरिट में जुनिपर बेरी और अन्य बॉटनिकल्स (जड़ी-बूटियां) मिलाकर बनाई जाती है। ब्रिटेन से उत्पन्न, इसका पाइन जैसा हर्बल स्वाद कॉकटेल्स को खास बनाता है।
जिन - हर्बल स्वाद वाली
टकीला ब्लू एगेव प्लांट से बनाई जाती है, जो केवल मैक्सिको के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसका अर्थव्यव और मीठा स्वाद है। ब्लैंको, रेपोसाडो या एन्जेओ प्रकार होते हैं।
टकीला का परिचय
वोदका को अनाज फर्मेंट करके कई बार डिस्टिल्ड किया जाता है। जिन में बॉटनिकल्स इन्फ्यूज्ड होते हैं। टकीला एगेव को कुक करके फर्मेंट और डिस्टिल्ड की जाती है।
बनाने की विधि
वोदका न्यूट्रल और साफ स्वाद वाली होती है। जिन का हर्बल और पाइन जैसा फ्लेवर होता है। टकीला अर्थी, वेजिटल और मीठी लगती है, कभी-कभी पेपरी नोट्स के साथ।
स्वाद का अंतर
वोदका मॉस्को म्यूल या वोडका टॉनिक में न्यूट्रल बेस देती है। जिन जी एंड टी या मार्टिनी में हर्बल ट्विस्ट लाती है। टकीला मार्गरिता या पलोमा में बोल्ड फ्लेवर जोड़ती है।
कॉकटेल्स में उपयोग
तीनों की ABV 40% के आसपास होती है। वोदका 96% तक जा सकती है। जिन 37.5-50% और टकीला 35-55% ABV वाली होती है। प्रभाव व्यक्ति पर निर्भर करता है।
एल्कोहल कंटेंट
जिन, टकीला और वोदका तीनों में एल्कोहल समान प्रभाव डालता है, लेकिन स्वाद से मिक्सिंग अलग होती है। जिन और टकीला फ्लेवर्ड होने से कैलोरी अधिक हो सकती है। मॉडरेशन में पीएं।
स्वास्थ्य पर असर
जिन हर्बल, टकीला अर्थी और वोदका न्यूट्रल है। स्वाद, कॉकटेल या ओरिजिन के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है।
चुनाव का आधार
