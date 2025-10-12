By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है यह जीव, रोज देखते होंगे आप
सिर के बिना ज्यादातर जीवों का जिंदा रहना संभव नहीं है। सिर किसी भी जीव के शरीर का जरूरी हिस्सा होता है।
सिर शरीर का जरूरी हिस्सा
हालांकि, इस धरती पर एक जीव ऐसा भी है जो बिना सिर के जिंदा रह सकता है।
बिना सिर के जिंदा
दिलचस्प बात यह है कि इस जीव को आप रोजाना अपने इर्द-गिर्द देखते होंगे।
आप देखते होंगे
हालांकि, यह जीव सिर्फ एक हफ्ते तक ही बिना सिर के जिंदा रह सकता है।
एक हफ्ते ही रह सकता है जीवित
यह कोई दूसरा जीव नहीं, बल्कि कॉकरोच है।
कॉकरोच
जी हां, सही पढ़ा आपने। कॉकरोच एक हफ्ते तक बिना सिर के जिंदा रह सकता है।
एक हफ्ते रह सकता है जिंदा
ऐसा इसलिए क्योंकि कॉकरोच के शरीर में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं।
होते हैं छोटे-छोटे छिद्र
कॉकरोच के शरीर में मौजूद इन छिद्रों को स्पाइरैकल कहा जाता है।
स्पाइरैकल
इन्हीं स्पाइरैकल से कॉकरोच सांस लेता है। वह सांस लेने के लिए अपने सिर पर निर्भर नहीं रहता।
इन्हीं से लेते हैं सांस
कॉकरोच बिना सिर खाना-पीना नहीं खा सकता, इसलिए उसकी 1 हफ्ते के अंदर मौत हो जाती है।
बिना खाए-पिए हो जाती है मौत
