By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 17, 2025
क्या धनश्री ने चहल को दिया था धोखा, उन्होंने खुद बता दिया
बीते साल धनश्री और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के तलाक की खबरें काफी चर्चा में रहीं। आखिरकार फरवरी 2025 में इस कपल का आधिकारिक तौर पर तलाक हुआ।
चहल और धनश्री का तलाक
Pic Credit: Social Media
हालांकि, तलाक से पहले ही इन दोनों के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आने लगी थीं।
पहले ही आने लगी थीं खबरें
Pic Credit: Social Media
दोनों के तलाक की वजहों को लेकर काफी सस्पेंस भी देखने को मिला। कई लोगों ने कयास लगाया कि चहल ने धनश्री को चीट किया है। वहीं कई लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि धनश्री ने चहल को चीट किया है।
लोगों में कयास
Pic Credit: Social Media
क्या धनश्री ने चहल को चीट किया है। इसको लेकर अब उन्होंने खुद चुप्पी तोड़ी। धनश्री ने अपनी चीटिंग की अफवाहों पर क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं।
क्या धनश्री ने चहल को चीट किया?
Pic Credit: Social Media
धनश्री इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। इस शो के दौरान एक कंटेस्टेंट अरबाज पटेल ने उनसे पूछा कि सुनने में आ रहा है कि आपने उन्हें (चहल को) चीट किया था।
खुद तोड़ी चुप्पी
Pic Credit: Social Media
इसका जवाब देते हुए धनश्री कहती हैं कि वो तो फैलाएंगे ही ना, सब निगेटिव पीआर है। इसको नीचे करो।
बताया निगेटिव पीआर
Pic Credit: Social Media
वे आगे कहती हैं कि मैं कहीं अपना मुंह ना खोल दूं। वे कहती हैं कि वे चाहते हैं कि पहले कैसे इस इंसान को दबाएं।
डर है कहीं मुंह ना खोल दूं
Pic Credit: Social Media
धनश्री अपने और चहल के बीच रिश्तों में मतभेद और अलगाव के बारे में कहती हैं कि मैं अगर अपने रिश्ते के बारे में एक-एक पॉइंट बताऊंगी तो यह शो पीनट की तरह लगेगा।
पीनट की तरह हो जाएगा शो
Pic Credit: Social Media
धनश्री की बातों से लोग यही मतलब निकाल रहे हैं कि उन्होंने चहल को धोखा नहीं दिया है। हालांकि, सच्चाई क्या है, यह तो इन दोनों को ही पता होगा।
लोग निकाल रहे मायने
Pic Credit: Social Media
