By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

मधुमेह के दोस्त- कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां

ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? यह खाने के बाद रक्त शर्करा के स्तर को मापता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जियां धीरे-धीरे ग्लूकोज छोड़ती हैं जिससे ऊर्जा स्थिर रहती है।

ग्लाइसेमिक इंडेक्स

ब्रोकोली: यह फाइबर से भरपूर होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होती है।

1

पालक: यह आयरन और विटामिन K का अच्छा स्रोत है, साथ ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है।

2

खीरा: यह जल सामग्री में उच्च और कार्बोहाइड्रेट में कम होता है जिससे यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है।

3

भिंडी: यह फाइबर में उच्च होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम जिससे यह मधुमेह के लिए उपयुक्त है।

4

टमाटर: यह विटामिन C और पोटेशियम से भरपूर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।

5

बैंगन: यह एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है।

6

शिमला मिर्च: यह विटामिन A और C का उत्कृष्ट स्रोत है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।

7

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

पालक नहीं हर किसी के लिए! कौन से लोग करें परहेज?

 Click Here