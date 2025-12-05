By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 05, 2025
पेस्टल लहंगा लुक में चमकीं दीया मिर्जा!
दीया मिर्जा का लेटेस्ट रॉयल पेस्टल लेहंगा लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनका ट्रेडिशनल और एलिगेंट अंदाज फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन गया है।
दीया मिर्जा
पेस्टल टोन के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में दीया का ग्लैमरस अंदाज देखने लायक है और काफी पसंद भी किया जा रहा है।
लहंगा लुक
लहंगे पर किये गए सिल्वर थ्रेडवर्क, सीक्वेन और बीड एम्बेलिशमेंट्स आउटफिट को एक शानदार रॉयल फिनिश दे रहे हैं।
खूबसूरत
कैप स्लीव्स और बैक-कट डिजाइन वाले ब्लाउज ने लहंगे की स्टाइल को और निखारा। मॉडर्न और ट्रेडिशनल का यह परफेक्ट ब्लेंड आउटफिट को खास बनाता है।
ट्रेंडी ब्लाउज
ज्वेलरी का चयन भी आउटफिट से पूरी तरह मेल खाता है। एमराल्ड स्टोन वाले नेकपीस और ईयररिंग्स लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
नायाब ज्वेलरी
ग्लॉसी मेकअप, पीची न्यूड लिप्स और सॉफ्ट स्मोकी आईज ने उनके चेहरे को नेचुरल लुक दिया। यह मेकअप उनके आउटफिट के टोन को कम्प्लीमेंट करता है।
मेकअप
लो बन हेयरस्टाइल भी खूब फब रहा है। यह हेयरस्टाइल ज्वेलरी और एथनिक आउटफिट दोनों को उभारते हुए संतुलित दिखाई देता है।
हेयरस्टाइल
दीया का यह लहंगा लुक वेडिंग, रिसेप्शन और फेस्टिवल वियर के लिए एक शानदार स्टाइल इंस्पिरेशन है।
स्टाइल डीवा
