By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
दीया मिर्जा के क्लासी फ्यूजन ड्रेसेस
बेहतरीन एक्ट्रेस और फैशन स्टार दीया मिर्जा का हर लुक कमाल का होता है। उनके एथनिक लवर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
दीया मिर्जा
Instagram: diamirza
फेस्टिव लुक के लिए अगर आप फ्यूजन और ट्रेंडी स्टाइल खोज रही हैं, तो दीया के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
फ्यूजन ड्रेसेस
Instagram: diamirza
येलो कलर का स्ट्रेट स्टाइल सूट दीया ने पहना हुआ है। इस तरह का सूट लुक आप त्योहार पर पहन सकती हैं।
येलो सूट
Instagram: diamirza
मल्टी कलर वाला अनारकली स्टाइल सूट दीया पर सुंदर लग रहा है। इस तरह का सूट भी जचेगा।
अनारकली स्टाइल
Instagram: diamirza
स्कर्ट और टॉप स्टाइल के साथ दीया ने दुपट्टा कैरी किया है। ये भी आपको परफेक्ट लुक देगा।
स्कर्ट स्टाइल
Instagram: diamirza
ड्रेप साड़ी
प्री-ड्रेप स्टाइल साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउज और मैचिंग चोकर स्टाइल किया है।
Instagram: diamirza
चोली सूट
दीया ने चोली स्टाइल सूट कैरी किया है, जिसके साथ साइड दुपट्टा जच रहा है।
Instagram: diamirza
स्ट्रेट कुर्ता
Instagram: diamirza
स्लेटी रंग में स्ट्रेट स्टाइल कुर्ता दीया पर सुंदर लग रहा है। इस कुर्ते पर एक्ट्रेस ने एसेसरीज खूब कैरी की है।
