दीया मिर्जा के क्लासी फ्यूजन ड्रेसेस

बेहतरीन एक्ट्रेस और फैशन स्टार दीया मिर्जा का हर लुक कमाल का होता है। उनके एथनिक लवर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।

दीया मिर्जा

Instagram: diamirza

फेस्टिव लुक के लिए अगर आप फ्यूजन और ट्रेंडी स्टाइल खोज रही हैं, तो दीया के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

फ्यूजन ड्रेसेस

Instagram: diamirza

येलो कलर का स्ट्रेट स्टाइल सूट दीया ने पहना हुआ है। इस तरह का सूट लुक आप त्योहार पर पहन सकती हैं।

येलो सूट

Instagram: diamirza

मल्टी कलर वाला अनारकली स्टाइल सूट दीया पर सुंदर लग रहा है। इस तरह का सूट भी जचेगा।

अनारकली स्टाइल

Instagram: diamirza

स्कर्ट और टॉप स्टाइल के साथ दीया ने दुपट्टा कैरी किया है। ये भी आपको परफेक्ट लुक देगा।

स्कर्ट स्टाइल

Instagram: diamirza

ड्रेप साड़ी

प्री-ड्रेप स्टाइल साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउज और मैचिंग चोकर स्टाइल किया है।

Instagram: diamirza

चोली सूट

दीया ने चोली स्टाइल सूट कैरी किया है, जिसके साथ साइड दुपट्टा जच रहा है।

Instagram: diamirza

स्ट्रेट कुर्ता

Instagram: diamirza

स्लेटी रंग में स्ट्रेट स्टाइल कुर्ता दीया पर सुंदर लग रहा है। इस कुर्ते पर एक्ट्रेस ने एसेसरीज खूब कैरी की है।

करवा चौथ 2025: टीवी एक्ट्रेसेस के क्लासी लुक्स

