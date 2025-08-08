By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 08, 2025

फेस्टिव लुक: दीया मिर्जा का फूशिया पिंक सूट!

दीया मिर्जा इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं जिनका क्लासी ड्रेस सेंस भी उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखता है।

दीया मिर्जा

खासतौर पर दीया के एथनिक लुक्स लाजवाब होते हैं जिनमें ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।

एथनिक

इस बार उन्होंने सूट लुक शेयर किया है जो फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

लेटेस्ट लुक

दीया ने फूशिया पिंक कलर का सूट पहना है जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ स्टाइल भी किया है।

फूशिया पिंक

दीया के इस सूट पर बहुत महीन और सोबर काम किया गया है जो देखने में एकदम रॉयल है।

खूबसूरत

वहीं, दीया का लाइट ग्लैम मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी, लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

स्टाइलिंग

दीया की वॉर्डरोब में एक से एक सूट हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट एथनिक फैशन गोल्स देती हैं।

फैशन गोल्स

गोल्ड और कॉपर कलर के अनारकली सूट में दीया का लुक बेहद खूबसूरत है, जरूर फॉलो कर सकती हैं।

अनारकली

