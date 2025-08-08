By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
फेस्टिव लुक: दीया मिर्जा का फूशिया पिंक सूट!
दीया मिर्जा इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं जिनका क्लासी ड्रेस सेंस भी उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखता है।
दीया मिर्जा
Instagram:
diamirzaofficial
खासतौर पर दीया के एथनिक लुक्स लाजवाब होते हैं जिनमें ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है।
एथनिक
Instagram:
diamirzaofficial
इस बार उन्होंने सूट लुक शेयर किया है जो फेस्टिव सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
लेटेस्ट लुक
Instagram:
diamirzaofficial
दीया ने फूशिया पिंक कलर का सूट पहना है जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ स्टाइल भी किया है।
फूशिया पिंक
Instagram:
diamirzaofficial
दीया के इस सूट पर बहुत महीन और सोबर काम किया गया है जो देखने में एकदम रॉयल है।
खूबसूरत
Instagram:
diamirzaofficial
वहीं, दीया का लाइट ग्लैम मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी, लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
स्टाइलिंग
Instagram:
diamirzaofficial
दीया की वॉर्डरोब में एक से एक सूट हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट एथनिक फैशन गोल्स देती हैं।
फैशन गोल्स
Instagram:
diamirzaofficial
गोल्ड और कॉपर कलर के अनारकली सूट में दीया का लुक बेहद खूबसूरत है, जरूर फॉलो कर सकती हैं।
अनारकली
Instagram:
diamirzaofficial
फेस्टिव रेडी: रुपाली गांगुली का काफ्तान सूट!
Click Here