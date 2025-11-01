By Dheeraj Pal
देव दीपावली पर करें ये 7 उपाय, दूर होगी धन की समस्या
हिंदू धर्म में देव दीपावली का पर्व कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 5 नवंबर को मनाया जाता है।
देव दीपावली का पर्व
मान्यता है कि इस दिन साक्षात सभी देव पृथ्वी पर पधारते हैं और दीपों का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से धन जैसी समस्या दूर होती है।
उपाय
देव दीपावली के दिन तुलसी की 11 पत्तियों को धागे में पिरोकर माला बना लें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है।
तुलसी के पत्तियों की माला
देव दिवाली पर घर के मुख्य द्वार की साफ-सफाई करें, तोरण लगाएं, रंगोली बनाएं और गंगाजल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
मुख्य द्वार से जुड़ा उपाय
देव दिवाली के दिन बहते हुए जल या देव स्थान पर दीपदान करने का महत्व है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन से खुशहाली आती है।
दीपदान
दीये से जुड़ा उपाय
देव दिवाली के दिन घर पर दिए जलाएं। किसी एक दिप में 7 लौंग डाल दें। इस उपाय से दरिद्रता घर से कोसों दूर चली जाती है।
शहद से अभिषेक
देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु का शहद से अभिषेक करें और उसी शहद को आप स्वयं ग्रहण करें। इससे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है।
विष्णु सहस्त्रनाम का जाप
अगर आपको कार्यक्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो देव दीपावली के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप विशेष रूप से करें। इससे शुभ परिणाम मिलते हैं।
अग्निष्टोम यज्ञ
देव दीपावली के दिन आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
