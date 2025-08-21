By Mohit
तस्वीरों में देखिए CM रेखा का परिवार
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था। एक व्यक्ति ने करीब 80 सेकेंड तक हाथ पकड़कर खींचा और धक्का-मुक्की की।
जनसुनवाई के दौरान
Source: X/RekhaGupta
हमले के बाद केंद्र ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सीएम को अब Z कैटेगरी की VIP सुरक्षा दी गई है। अब 20+ हथियारबंद CRPF जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे।
अब Z कैटेगरी
Source: X/RekhaGupta
दिल्ली की मुख्यमंत्री के परिवार में कौन-कौन हैं चलिए आज ये जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
Source: X/RekhaGupta
रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है। मनीष बिजनेसमैन हैं और उनका स्पेयर पार्ट्स का बड़ा कारोबार है।
ये हैं पति
Source: X/RekhaGupta
वहीं रेखा ने नामांकन के समय जो हलफनामा पेश किया था उसमें ये भी बताया था कि मनीष कोटक लाइफ इंश्योरेंस के बीमा एजेंट भी हैं।
बीमा एजेंट भी
Source: X/RekhaGupta
रेखा गुप्ता की बेटी का नाम हर्षिता गुप्ता है। वे पिता की तरह ही कारोबार में सक्रिय हैं।
एक बेटी
Source: X/RekhaGupta
रेखा गुप्ता के बेटे का नाम निकुंज है। निकुंज अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
एक बेटा
Source: X/RekhaGupta
रेखा गुप्ता अक्सर बच्चों और पति संग तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: X/RekhaGupta
रेखा गुप्ता की सास का नाम मीरा गुप्ता है। रेखा के पार्षद फिर विधायक और मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कहा था कि ये पहली बार है जब हमारे परिवार से कोई नेता बना है।
सास
Photo: SocialMedia
