उत्तर प्रदेश के इस स्कूल से दीप्ति शर्मा ने की है पढ़ाई

महिला वनडे विश्व कप 2025 में दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं।

दीप्ति शर्मा

Pic Credit: Social Media

भारत ने दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

शानदार प्रदर्शन

Pic Credit: Social Media

भारतीय महिला टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया।

विश्व कप किया अपने नाम

Pic Credit: Social Media

दीप्ति शर्मा की चर्चा चारों तरफ हो रही है।

दीप्ति की चर्चा

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश से हासिल की।

शुरुआती शिक्षा

Video Credit: Social Media

उत्तर प्रदेश के किस स्कूल से दीप्ति शर्मा ने अपनी शिक्षा हासिल की, आइए आपको बताते हैं।

स्कूल का नाम

Pic Credit: Social Media

दीप्ति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राधावल्लभ इंटर कॉलेज, शाहगंज से प्राप्त की थी। 

राधावल्लभ इंटर कॉलेज

Pic Credit: Social Media

भारत के विश्व कप जीतने और दीप्ति के शानदार प्रदर्शन करने के बाद वहां भी खुशी का माहौल है। 

स्कूल के शिक्षकों में खुशी का माहौल

Pic Credit: Social Media

दीप्ति के शिक्षकों का कहना है कि दीप्ति बचपन से ही खेल के प्रति बेहद समर्पित रही हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा।

बचपन से ही खेल और पढ़ाई के प्रति संयमित

Pic Credit: Social Media

