By Vimlesh Kuumar Bhurtiya
PUBLISHED November 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
उत्तर प्रदेश के इस स्कूल से दीप्ति शर्मा ने की है पढ़ाई
महिला वनडे विश्व कप 2025 में दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं।
दीप्ति शर्मा
Pic Credit: Social Media
भारत ने दीप्ति शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
शानदार प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
भारतीय महिला टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया।
विश्व कप किया अपने नाम
Pic Credit: Social Media
दीप्ति शर्मा की चर्चा चारों तरफ हो रही है।
दीप्ति की चर्चा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश से हासिल की।
शुरुआती शिक्षा
Video Credit: Social Media
उत्तर प्रदेश के किस स्कूल से दीप्ति शर्मा ने अपनी शिक्षा हासिल की, आइए आपको बताते हैं।
स्कूल का नाम
Pic Credit: Social Media
दीप्ति ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राधावल्लभ इंटर कॉलेज, शाहगंज से प्राप्त की थी।
राधावल्लभ इंटर कॉलेज
Pic Credit: Social Media
भारत के विश्व कप जीतने और दीप्ति के शानदार प्रदर्शन करने के बाद वहां भी खुशी का माहौल है।
स्कूल के शिक्षकों में खुशी का माहौल
Pic Credit: Social Media
दीप्ति के शिक्षकों का कहना है कि दीप्ति बचपन से ही खेल के प्रति बेहद समर्पित रही हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा।
बचपन से ही खेल और पढ़ाई के प्रति संयमित
Pic Credit: Social Media
चुकंदर खाने के 7 फायदे, रोज खाएं सेहत बनाएं
Click Here