By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

दीपिका पादुकोण के ग्रेसफुल एथनिक लुक्स

दीपिका पादुकोण, एक नाम जो ना केवल अभिनय के लिए बल्कि अपने फैशन के लिए भी प्रसिद्ध है। खासतौर पर इनका एथनिक स्टाइल भी सुपरहिट है।

दीपिका पादुकोण

Instagram: deepikapadukone

साड़ी से लेकर लहंगा तक, दीपिका की एथनिक वॉर्डरोब एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश है। 

एथनिक

Instagram: deepikapadukone

दीपिका के वार्डरोब में बनारसी से लेकर चिकनकारी तक, हर तरह की साड़ियां भी शामिल हैं।

साड़ी लवर

उनका ज्वेलरी सेलेक्शन भी उतना ही शानदार है जिसमें ट्रेडिशनल झुमके और चोकर्स प्रमुख हैं।

ज्वेलरी

Instagram: deepikapadukone

फेस्टिवल्स हो या वेडिंग फंक्शन्स, दीपिका का एथनिक अवतार हमेशा सुर्खियों में रहता है।

ट्रेंडी

दीपिका का मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके एथनिक लुक को पूरा करते हैं जो उन्हें एक रॉयल अपीयरेंस देते हैं।

स्टाइलिंग

दीपिका ने कई बार अपने एथनिक लुक्स से युवा पीढ़ी को भारतीय परिधानों के प्रति प्रेरित किया है।

स्टाइल डीवा

Instagram: deepikapadukone

आप भी अपने एथनिक लुक्स को और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती हैं तो दीपिका के लुक्स को जरूर फॉलो कर सकती हैं।

करें ट्राई

Instagram: deepikapadukone

नवरात्रि के 9 दिन और काजोल की साड़ियां!

 Click Here