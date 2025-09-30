By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 30, 2025
दीपिका Insta पर इन बॉलीवुड हसीनाओं को करती हैं फॉलो
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण देश की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। लेकिन इन दिनों दीपिका 8 घंटे की शिफ्ट की वजह से चर्चा में हैं।
दीपिका पादुकोण
Instagram: deepikapadukone
दीपिका को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच खबरें आई कि दीपिका ने फराह खान को अनफॉलो कर दिया।
इंस्टा पर जंग
Instagram: deepikapadukone
लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर दीपिका किन बॉलीवुड हसीनाओं को इंस्टा पर फॉलो करते हैं। उनकी लिस्ट में कौन-कौन शुमार हैं।
किसे करती हैं फॉलो
Instagram: deepikapadukone
दीपिका आलिया की अच्छी दोस्त हैं। आलिया को दीपिका इंस्टा पर फॉलो करती हैं।
आलिया भट्ट
Instagram: aliabhatt
दीपिका पादुकोण कटरीना कैफ को भी इंस्टा पर फॉलो करती हैं। कटरीना-दीपिका कम मिलते हैं लेकिन बॉन्ड शेयर करते हैं।
कटरीना कैफ
Instagram: katrinakaif
प्रियंका चोपड़ा
दीपिका प्रियंका के साथ फिल्म में काम कर चुकी हैं और वह उन्हें फॉलो भी करती हैं। प्रियंका दीपिका की अच्छी दोस्त मानी जाती हैं।
Instagram: priyankachopra
श्रद्धा कपूर
दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को भी फॉलो करती हैं। इंस्टा फॉलोइंग लिस्ट में श्रद्धा भी शामिल हैं।
Instagram: shradhakapoor
सोनाक्षी सिन्हा
Instagram: aslisona
एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी दीपिका की फॉलोइंग लिस्ट में शुमार हैं। दीपिका सोनाक्षी को फॉलो करती हैं।
कृति सेनन
Instagram: kritisanon
दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस कृति सेनन को भी फॉलो करती हैं। कृति भी दीपिका को काफी पसंद करती हैं।
ऐश्वर्या राय
दीपिका और ऐश्वर्या अच्छे दोस्त हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। ऐश को भी दीपिका इंस्टा पर फॉलो करती हैं।
Instagram: aishwaryarai
अनुष्का शर्मा
दीपिका की इंस्टा फॉलोइंग लिस्ट में अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। दीपिका अनुष्का के काम को काफी पसंद करती आई हैं।
Instagram: anushka
अनन्या पांडे
दीपिका और अनन्या एक साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। ऐसे में दीपिका उन्हें भी फॉलो करती हैं। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हैं।
Instagram: ananyapanday
