October 16, 2025
इन 10 खूबसूरत संदेशों से अपनों को विश करें हैप्पी दीवाली
सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं, दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं, खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं, दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1
हर दम खुशियां हो साथ, कभी दामन न हो खाली, हम सब की तरफ से, विश यू हैप्पी दीवाली।
2
मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर, सबको गले लगाना।
3
तुम्हारे यहां धन की बरसात हो, लक्ष्मी का वास हो, हर दिल पर तुम्हारा राज हो, घर में शांति का वास हो, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
4
लक्ष्मी जी के आंगन में है सबने दीपों की माला सजाई, दिवाली के इस पावन अवसर पर आपको कोटि-कोटि बधाई।
5
दीपों का ये पावन त्योहार, आपके लिए लाये खुशियां हजार, लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार।
6
दीप जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें, साथ हों सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें।
7
जगमग जले ये सुंदर दीप, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो, मेरी है यही दुआ, इस दिवाली पर होठों पर आपके बस हंसी ही हंसी हो।
8
रंगोली बना कर, फूल सजा कर, दीये जला कर, मिठाई खा कर, खुशियां आज मनाना जी, हमारा मैसेज पढ़कर आप जरूर मुस्कुराना जी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
9
दिए की रोशनी से सब अंधेरा दूर हो जाए, दुआ है की जो चाहो आप वो खुशी मंजूर हो जाए।
10
