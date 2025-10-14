By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 14, 2025
दीपावली 2025: 6 सबसे आसान रंगोली की डिजाइंस
दीपावली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दीवाली के दिन लोग घरों में रंगोली बनाते हैं और फिर पूजा करते हैं।
दीपावली का त्योहार
अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती, तो हम आपको कुछ साधारण डिजाइंस दिखाते हैं। ये सभी आसानी से बन जाएंगी।
रंगोली डिजाइंस
चौक डिजाइन आप आसानी से बना सकती हैं। पीले-सफेद कलर या अन्य से ये डिजाइन बनाएं।
चौक डिजाइन
मल्टीकलर स्टाइल में स्वास्तिक डिजाइन भी जचेगी। इस तरह की डिजाइन आसानी से बनाई जा सकती है।
स्वास्तिक डिजाइन
रंगोली को आप मेहंदी वाली अरेबिक स्टाइल में भी बना सकती हैं। चौक से पहले डिजाइन बनाएं फिर रंग भरें।
अरेबिक स्टाइल
फूल डिजाइन
सिंपल फूल वाली डिजाइन में भी रंगोली अच्छी लगेगी। आप इसे अन्य रंगों से सजा सकते हैं।
बड़ी रंगोली
गोल आकार में फूलों के साथ आप बड़ी डिजाइन वाली रंगोली भी बना सकते हैं। ये भी अच्छी लगेगी।
दीपक रंगोली
दीपक वाली डिजाइन में भी आप रंगोली बना सकती हैं। ये घर के गेट पर सजाएं।
