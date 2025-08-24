By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 24, 2025
दीपक में पीली सरसों डालकर जलाने से क्या होता है?
हिंदू धर्म में पूजा या शुभ कार्यों के दौरान या शुभ कार्यों के वक्त दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
दीपक जलाने की परंपरा
दीपक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर इसमें पीली सरसों डालकर जलाएंगे, तो कई गुणा लाभ प्राप्त होते हैं।
शुद्धता का प्रतीक
हिंदू धर्म में पीली सरसों का बहुत महत्व है। चलिए जानते हैं दीपक में पीली सरसों डालकर जलाने से क्या होता है?
जलाने से लाभ
अगर आप पीली सरसों को दीपक में जलाते हैं तो घर में बुरी शक्तियों का नाश होता है।
बुरी शक्तियों का नाश
साथ ही क्लेश और कष्ट दूर होते हैं और घर का वातावरण शुद्ध होता है।
वातावरण शुद्ध
अगर आप जीवन में संकटों के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं तो घर में दीपक में पीली सरसों को जलाएं।
संकट से छुटकारा
मान्यता है कि दीपक में पीली सरसों डालकर जलाने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
कर्ज से मुक्ति
पीली सरसों को दीपक में जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है।
मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न
पीली सरसों परिवार की सुरक्षा करती हैं, इसलिए इसके उपाय कारगर साबित हो सकते हैं।
कारगर उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
