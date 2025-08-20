By Dheeraj Pal
दीपक में बचे घी को माथे पर लगाने से लाभ

हिंदू धर्म में दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पवित्रता, सकारात्मकता का भी सूचक है।

दीपक जलाने की परंपरा

दीपक तेल या घी का जलाया जाता है। अक्सर पूजा-पाठ या आरती के दौरान दीया जलाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तेल या घी आखिर में बच जाता है।

बचे हुए घी का क्या करें

इसे ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। लेकिन ज्योतिषियों की मानें, तो इसे माथे पर लगाने से कई तरह के फायदे होते हैं। चलिए इन फायदों के बारे में जानते हैं।

माथे पर लगाने के फायदे

जब हम दीपक में बचे हुए उस हुए घी को अपने माथे पर लगाते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और मन में प्रवेश करती है।

सकरात्मक ऊर्जा का प्रवेश

दीपक के घी को माथे पर लगाने से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। माथे पर लगाया गया यह तिलक आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है।

मानसिक शांति

दीपक में बचे हुए घी को माथे पर लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से इस घी को माथे पर लगाना चाहिए।

एकाग्रता बढ़ती है

पूजा के बाद दीये के घी का तिलक लगाने से यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और आपको संकटों से दूर रखता है।

सुरक्षा कवच

ज्योतिष में घी को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक है। 

घी का संबंध

जब आप दीये के बचे हुए घी को माथे पर लगाते हैं, तो यह शुक्र ग्रह को कुंडली में मजबूत करने में मदद करता है और शुक्र दोष को भी दूर करता है।

शुक्र दोष दूर

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

