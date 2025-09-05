By Shubhangi Gupta
देबिना बनर्जी के स्टाइलिश साड़ी लुक्स
देबिना बनर्जी, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री, जो अपने फैशन सेंस के लिए भी काफी चर्चा में रहती हैं।
देबिना बनर्जी
Instagram:
debinabon
देबिना का साड़ी स्टाइल भी लाजवाब है और उनके कलेक्शन में लगभग हर तरह की साड़ियां हैं जिन्हें पहने वो नए ट्रेंड सेट कर देती हैं।
साड़ी स्टाइल
Instagram:
debinabon
रेड और गोल्डन साड़ी में देबिना का लुक एकदम क्लासिक और ट्रेडिशनल है।
ट्रेेडिशनल
Instagram:
debinabon
पेस्टल कलर की इस डिजाइनर साड़ी में देबिना बहुत सुंदर लग रही हैं और लुक में ग्लैमर का तड़का भी लगाया है।
मॉडर्न टच
Instagram:
debinabon
पेपलम ब्लाउज के साथ ये लाल साड़ी बहुत खिल रही है और देबिना परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं।
जरा हटके
Instagram:
debinabon
ग्रे कलर की इस सीक्वेन साड़ी में देबिना ने पार्टी परफेक्ट लुक क्रिएट किया है।
ग्लैमर
Instagram:
debinabon
साड़ी के साथ-साथ देबिना के ब्लाउज भी काफी यूनिक और स्टाइलिश होतेे हैं जो लुक में चार चांद लगा देते हैं।
कूल ब्लाउज
Instagram:
debinabon
देबिना के साड़ी अवतार से प्रेरणा लेकर आप भी अपने स्टाइल को नया आयाम दे सकते हैं।
करें ट्राई
Instagram:
debinabon
