By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

क्रिकेटर ने कभी कोहली को किया था प्रपोज!

इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डैनी वायट हॉज ने साल 2024 में महिला क्रिकेटर से शादी रचाई थी।

2024 में शादी

Source: Insta

डैनी वायट हॉज ने कभी भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को शादी के लिए प्रपोज भी किया था।

शादी के लिए प्रपोज

Source: Insta

बात साल 2014 की है जब डैनी ने अपने ट्विटर (अब एक्स) से ट्वीट कर कहा था 'कोहली मुझसे शादी कर लो'

किया था ट्वीट

Source: Insta

डैनी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तब उनकी जमकर चर्चा होने लगी थी।

जमकर चर्चा

Source: Insta

हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ एक मजाक था।

बाद में दी सफाई

Source: Insta

साल 2017 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी हो गई तो उन्होंने ट्वीट कर दोनों को शुभकामनाएं भी दी थीं।

शुभकामनाएं भी दी थीं

Source: Insta

आपको बता दें कि डैनी विराट कोहली से मिली भी थी। ये मुलाकात एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी।

की थी मुलाकात

Source: Insta

आपको बता दें कि डैनी 4 टेस्ट मैच में 188 रन तो वहीं 120 वनडे मैच में 2074 रन बना चुकी हैं।

करियर ऐसा

Source: Insta

34 साल की डैनी ने वनडे फार्मैट में 27 विकेट भी चटकाए हैं। वे 178 टी20 इंटरनेशनल में 3335 रन और 46 विकेट चटका चुकी हैं।

टी-20 करियर

Source: Insta

सबसे ज्यादा ODI प्लेयर ऑफ द मैच वाले खिलाड़ी

 Click Here