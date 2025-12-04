By Mohit
Cricket
क्रिकेटर ने कभी कोहली को किया था प्रपोज!
इंग्लैंड
की महिला क्रिकेटर डैनी
वायट
हॉज
ने साल 2024 में महिला क्रिकेटर से शादी रचाई थी।
2024 में शादी
डैनी
वायट
हॉज
ने कभी भारतीय
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
को शादी के लिए
प्रपोज
भी किया था।
शादी के लिए
प्रपोज
बात साल 2014 की है जब डैनी ने अपने
ट्विटर
(अब
एक्स
) से
ट्वीट कर कहा था
'
कोहली
मुझसे शादी कर
लो
।
'
किया था ट्वीट
डैनी के इस
ट्वीट
के बाद
सोशल
मीडिया पर तब उनकी जमकर चर्चा होने लगी थी।
जमकर चर्चा
हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ एक मजाक था।
बाद में दी सफाई
साल 2017 में विराट
कोहली
और
अनुष्का
शर्मा की शादी हो गई तो उन्होंने
ट्वीट
कर दोनों को शुभकामनाएं भी दी थीं।
शुभकामनाएं भी दी थीं
आपको बता दें कि डैनी विराट
कोहली
से मिली भी थी। ये मुलाकात एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी।
की थी मुलाकात
आपको बता दें कि डैनी 4
टेस्ट
मैच में 188 रन तो वहीं 120
वनडे
मैच
में
2074 रन बना चुकी हैं।
करियर ऐसा
34 साल की डैनी ने
वनडे
फार्मैट
में 27
विकेट
भी चटकाए हैं। वे 178 टी20 इंटरनेशनल में 3335 रन और 46
विकेट
चटका चुकी हैं।
टी-20 करियर
सबसे
ज्यादा
ODI
प्लेयर
ऑफ द
मैच
वाले खिलाड़ी
