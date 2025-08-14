By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
चींटियों की एक ऐसी प्रजाति, जिसके डंक से आप पड़ सकते हैं बीमार
चींटियां छोटी और मेहनती होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों के डंक से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कुछ ऐसी ही एक खतरनाक प्रजाति है, बुलेट चींटी। आइए जानते हैं इसके बारे में।
चींटियों का खतरनाक डंक
बुलेट चींटी (Paraponera clavata) मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसका डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक डंकों में से एक है, जिसे '240 वोल्ट का झटका' जैसा माना जाता है।
बुलेट चींटी
बुलेट चींटी का डंक इतना तीव्र होता है कि इसका दर्द 24 घंटे तक रह सकता है। इसे दर्द स्केल में सबसे ऊपरी स्तर पर रखा गया है।
डंक का दर्द
बुलेट चींटी के डंक में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो त्वचा पर जलन, सूजन और गंभीर एलर्जी का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में बुखार, मतली, और मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है।
बीमारी का कारण
अगर डंक से गंभीर एलर्जी (एनाफिलैक्सिस) होती है, तो सांस लेने में दिक्कत या हृदय की समस्याएं हो सकती हैं। तुरंत चिकित्सा सहायता जरूरी है।
गंभीर जोखिम
बुलेट चींटियां आक्रामक होती हैं और अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए तुरंत हमला करती हैं। ये जंगल में पेड़ों या मिट्टी में कॉलोनी बनाती हैं।
बुलेट चींटी का व्यवहार
ये चींटियां अमेजन वर्षावन, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के नम जंगलों में रहती हैं। इन्हें जमीन पर या पेड़ों की जड़ों में देखा जा सकता है।
कहां पाई जाती हैं?
जंगल में सावधानी बरतें, जूते और लंबे कपड़े पहनें। चींटी कॉलोनी के पास ना जाएं। डंक लगने पर तुरंत प्रभावित अंग को साबुन और पानी से धोएं और बर्फ लगाएं।
डंक से कैसे बचें?
डंक के बाद एलोवेरा जेल या बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाएं। गंभीर लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
डंक का इलाज
बुलेट चींटी का डंक न केवल दर्दनाक है, बल्कि बीमारी का कारण भी बन सकता है। सावधानी बरतें और प्रकृति के इस खतरनाक जीव से दूरी बनाए रखें।
सावधानी ही बचाव
