By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर में रोजाना करें तुलसी जी से जुड़े ये उपाय, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विष्णु-प्रिया और लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको तुलसी जी से जुड़े कुछ उपाय बताएंगे, जिससे आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी।
तुलसी का पौधा
भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में रोजाना विष्णु जी को रोजाना तुलसी पत्र चढ़ाकर पूजा करने से धन लाभ होता है और घर में खुशहाली बढ़ती है।
तुलसी पूजा
रोजाना शाम तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं।
घी का दीपक
धर्म शास्त्र के अनुसार, एकादशी, रविवार और मंगलवार को तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। इन दिनों तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ फल देता है।
इन दिनों ना तोड़ें तुलसी जी के पत्ते
तुलसी जी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। कुबेर देव की दिशा में तुलसी लगाने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, धन का प्रवाह बढ़ता है और घर में वैभव आता है।
कुबेर की कृपा
तुलसी का पौधा धीरे-धीरे सूखने लगे, तो समझिए घर पर संकट आने वाला है। इससे बचाव के लिए सूखी तुलसी को नदी या कुएं में विसर्जित करें, नई तुलसी लगाकर दोष दूर करें।
सूखी तुलसी
घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ केले का पेड़, दूसरी तरफ तुलसी गमला लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है, नेगेटिविटी खत्म होती है और घर में सुख-शांति बढ़ती है।
केला-तुलसी का जोड़ा
आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर तुलसी जी के 2-3 पत्ते रोज खाने से या इसका काढ़ा पीने से सर्दी, खांसी, पाचन समस्या दूर होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
तुलसी के सेहतमंद फायदे
शाम को तुलसी जी के सामने ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। इससे परिवार में एकता बढ़ती है, कलह दूर होती है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।
शाम की आरती
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
हाथों में लोहे का कड़ा पहनना शुभ होता है या अशुभ, जानिए इससे जुड़ा हर नियम
Click Here