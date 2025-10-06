By Mohit
PUBLISHED Oct 6, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

पाक बॉलर सादिया इकबाल से मिलिए

पाकिस्तान की महिला युवा क्रिकेटर सादिया इकबाल खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

सादिया इकबाल महिला क्रिकेटर वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं।

टीम का हिस्सा

भारत के खिलाफ खेले गए ग्रुप स्टेज के मैच में सादिया ने 10 ओवर में 47 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए थे।

भारत के खिलाफ

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 247 रन बनाए जवाब में पाक टीम 43 ओवर में ही 159 रन पर ढेर हो गई।

टारगेट

सादिया इकबाल की बात करें तो उन्हें भी बल्लेबाजी का मौका मिला मगर वे खाता भी नहीं खोल सकी।

खाता नहीं खोल सकी

सादिया को दीप्ति शर्मा ने स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटाया।

कैच आउट

आपको बता दें कि 30 वर्षीय सादिया अबतक 30 वनडे इंटरनेशनल मैच और 50 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं।

करियर ऐसा

वे वनडे फार्मैट में अबतक 38 विकेट तो टी-20 फार्मैट में कुल 62 विकेट चटकाने में सफल रही हैं।

कुल विकेट

सादिया ने 26 अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 डेब्यू तो 2 नवंबर 2019 में ही बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था।

साल 2019 में डेब्यू

