By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पीपल का पेड़ काटना सही होता है या गलत? जानिए धार्मिक महत्व
पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय है। लेकिन इसे काटना सही है या गलत? आइए जानें इसके धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को।
पीपल का पवित्र पेड़
हिंदू मान्यता के अनुसार, पीपल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास होता है। इसे काटना पाप माना जाता है।
देवताओं का निवास
पीपल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा और ऑक्सीजन का प्रतीक है। इसके नीचे ध्यान और पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है।
सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत
शास्त्रों में पीपल काटना पाप माना गया है, क्योंकि यह प्रकृति और देवताओं का अपमान है। इससे नकारात्मकता बढ़ती है।
पीपल काटना पाप
अगर पीपल का पेड़ घर, मंदिर या सार्वजनिक स्थान को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ज्योतिषी सलाह और पूजा के बाद काटा जा सकता है।
कब काटना स्वीकार्य है?
पीपल दिन-रात ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसे काटने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है।
पर्यावरणीय महत्व
वास्तु के अनुसार, पीपल को घर के पास (पूर्व या उत्तर दिशा में) लगाना शुभ है, लेकिन इसे काटने से वास्तु दोष हो सकता है।
वास्तु में पीपल का स्थान
अगर पीपल काटना जरूरी हो, तो पूजा, दान और नए पेड़ लगाकर प्रायश्चित करें। इससे दोष कम हो सकता है।
काटने का प्रायश्चित
पीपल काटना धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से गलत है। इसे संरक्षित करें और इसके नीचे सकारात्मकता पाएं।
पीपल की रक्षा करें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
गरुड़ पुराण: कौए को श्राद्ध का भोजन क्यों खिलाया जाता है?
Click Here