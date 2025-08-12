By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 12, 2025

 Entertainment

क्यूटनेस अलर्ट: जुड़वा बच्चों के साथ श्रद्धा आर्या की फोटोज

पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या इन दिनों मदरहुड को बखूबी एन्जॉय कर रही हैं, अक्सर अपने जुड़वा बच्चों के साथ वो खास पलों को साझा करती रहती हैं।

श्रद्धा आर्या

Instagram: sarya12

जुड़वा बच्चों के साथ खेलते हुए श्रद्धा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होती हैं।

जुड़वा

Instagram: sarya12

श्रद्धा अपने बच्चों के साथ यात्रा करते और नई जगहों की खोज करते हुए भी नजर आती हैं।

फन लविंग

Instagram: sarya12

श्रद्धा एक कूल और फैशनेबल मॉम हैं, अक्सर वो अपने बच्चों के साथ ट्विनिंग आउटफिट्स पहने नजर आती हैं।

फैशनेबल

Instagram: sarya12

बच्चों के साथ नेचर वॉक और आउटडोर एक्सप्लोरेशन में भी श्रद्धा पीछे नहीं रहती हैं।

रिफ्रेशिंग

Instagram: sarya12

बच्चों के साथ त्योहारों को मनाते हुए श्रद्धा पारिवारिक परंपराओं को भी संजोती हैं।

फैमिली टाइम

Instagram: sarya12

श्रद्धा और उनके जुड़वा बच्चों की ये प्यारी तस्वीरें दिल को छू लेती हैं और परफेक्ट मदर गोल्स भी देती हैं।

क्यूटनेस!

Instagram: sarya12

यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रद्धा का प्यार और मस्ती भरा अंदाज नई मदर्स के लिए इंस्पिरेशन है।

मदर गोल्स

Instagram: sarya12

