एमएस धोनी IPL 2026 में खेलेंगे या नहीं?
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी इंटनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं।
धोनी आईपीएल 2025 में खेलते नजर आए थे। 44 साल के धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं फैन्स को इसका बेसब्री से इंतजार है।
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि धोनी आईपीएल के अगले सीजन के लिए भी टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे।
यानी धोनी के संन्यास की अटकलों पर काशी विश्वनाथन ने एक तरह से विराम लगा दिया है।
बात करें धोनी की तो वे कई बार कह चुके हैं कि आईपीएल के नए सीजन से पहले उनके पास कुछ समय होता है जिसमें वे ये फैसला लेते हैं कि खेल सकेंगे या नहीं।
CSK और धोनी का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। टीम प्वाइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान पर थी।
टीम ने 14 मैच खेले थे जिसमें से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज की थी। टीम ने इस तरह 8 प्वाइंट्स अर्जित किए थे।
धोनी के आईपीएल करियर की बात करें तो वे अबतक 278 मैच खेल चुके हैं। इस दौरान 242 पारियों में कुल 5439 रन बना चुके हैं।
धोनी आईपीएल में अबतक 24 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं 375 चौके तो 264 छक्के जड़ चुके हैं।
CSK आईपीएल की सबसे सफल टीम है। टीम ने अबतक कुल 5 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है।
