रोनाल्डो की मंगेतर की 10 PHOTOS
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी लॉन्ग टाइम पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिग्स ने सगाई कर ली है।
जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर फैन्स को इसकी जानकारी दी है।
रोनाल्डो की मंगेतर ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा - 'हां मैं आपसे प्यार करती हूं। इस जिंदगी और आने वाली हर जिंदगी में।'
तस्वीर में जॉर्जिना के हाथ में हीरे की अंगूठी दिखाई दे रही है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
जॉर्जिना के साथ रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं। वहीं साल 2022 में रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन हो गया था।
रोनाल्डो और जॉर्जिना बीते 9 साल से एक दूसरे के साथ हैं। हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा था कि दोनों कब सगाई औ कब शादी करेंगे।
सगाई तो हो गई है लेकिन अब फैन्स को इस कपल की शादी का इंतजार है। माना जा रहा है कि दोनों जल्द शादी भी करने वाले हैं।
कपल ने 2016 में डेटिंग शुरू की तो 2017 में पुष्टि की थी। दोनों ज्यूरिख में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में पहली बार एक साथ दिखाई दिए थे।
आपको बता दें कि जॉर्जिना पेशे से मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वर्ल्ड के कई प्रतिष्ठित फैशन हाउस के साथ काम कर चुकी हैं।
जॉर्जिना को इंस्टाग्राम पर 68 मिलियन से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। वे अक्सर बोल्ड तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
