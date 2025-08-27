By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं क्रिस्पी
मेदु वड़ा,
रेसिपी
मेदु वड़ा क्या है? यह एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है जो उड़द दाल से बनता है और क्रिस्पी होता है।
मेदु वड़ा
सामग्री: उड़द दाल, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते, नमक और तलने के लिए तेल।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
सबसे पहले उड़द दाल को 4-6 घंटे के लिए भिगो दें, फिर पानी निकालकर पीस लें और कुछ देर फेंटें।
स्टेप 1
Photo: Adobe Stock
मिश्रण में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते और नमक मिलाएं।
स्टेप 2
तैयार मिश्रण को हाथ से गोल आकार दें और फिर बीच में छेद करें।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
कढ़ाई में तेल गरम करें और मेदु वड़ा को सुनहरा होने तक तलें।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
तले हुए वड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल सोख ले।
स्टेप 5
Photo: Adobe Stock
गरमा-गरम मेदु वड़ा को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें और आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
Photo: Adobe Stock
