घर पर बनाएं क्रिस्पी मेदु वड़ा, रेसिपी

मेदु वड़ा क्या है? यह एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है जो उड़द दाल से बनता है और क्रिस्पी होता है।

मेदु वड़ा

सामग्री: उड़द दाल, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते, नमक और तलने के लिए तेल।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

सबसे पहले उड़द दाल को 4-6 घंटे के लिए भिगो दें, फिर पानी निकालकर पीस लें और कुछ देर फेंटें।

स्टेप 1

Photo: Adobe Stock

मिश्रण में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते और नमक मिलाएं।

स्टेप 2

तैयार मिश्रण को हाथ से गोल आकार दें और फिर बीच में छेद करें।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

कढ़ाई में तेल गरम करें और मेदु वड़ा को सुनहरा होने तक तलें।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

तले हुए वड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल सोख ले।

स्टेप 5

Photo: Adobe Stock

गरमा-गरम मेदु वड़ा को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें और आनंद लें।

लुत्फ उठाएं

Photo: Adobe Stock

