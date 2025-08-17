By Mohit
एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक

वनडे इंटरनेशनल में एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। कोहली अबतक वनडे फार्मैट में श्रीलंका के खिलाफ 56 मैच में 10 शतक जड़ चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अबतक 43 वनडे मैच में 9 शतक जड़े हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 वनडे मैच में 9 शतक जड़े।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC

वनडे फार्मैट के कप्तान रोहित शर्मा ने अबतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 वनडे मैच में 8 शतकीय पारी खेली हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 50 वनडे मैच में 8 शतक जड़े हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC

सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ 84 वनडे मैच में 8 शतक जड़े।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एरॉन फिंच ने इंग्लैंड के खिलाफ 30 वनडे मैच में 7 शतक जड़े।

एरॉन फिंच

Photo: ICC

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी सईद अनवर ने श्रीलंका के खिलाफ 52 वनडे मैच खेले जिनमें 7 शतक जड़ने में सफल रहे।

सईद अनवर

Photo: ICC

पूर्व श्रीलंकाई विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने इंडिया के खिलाफ 89 वनडे मैच खेले जिनमें 7 शतक जड़े।

सनथ जयसूर्या

Photo: ICC

