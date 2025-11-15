By Mohit
सबसे कम पारियों में 20 ODI शतक वाले
वनडे इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में 20 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम आमला हैं जिन्होंने 108 पारियों में 20 शतक अपने नाम किए।
हाशिम आमला
Photo: ICC/FB
लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। कोहली ने 133 पारियों में वनडे में 20 शतक ठोके।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने 136 पारी में ये उपलब्धि हासिल की।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर ने 142 पारी में 20 वनडे सेंचुरी अपने नाम की।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 150 पारी में ऐसा किया।
क्विंटन डिकॉक
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने 175 वनडे पारी में 20 शतक अपने नाम किए।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 183 पारी में 20 वनडे सेंचुरी अपने नाम की।
रोहित शर्मा
Video:ICC/FB
