T20 में सबसे अधिक गेंद खेलने वाले प्लेयर

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानिए

पाकिस्तान के बाबर आजम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। बाबर ने अबतक 128 मैच में 3268 गेंद खेली हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

विराट कोहली 125 मैच में 3056 गेंद खेलकर लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय टी-20 कप्तान रोहित शर्मा ने 159 टी-20 मैच खेले जिनमें 3003 गेंदों का सामना किया। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अबतक 106 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 2723 गेंदों का सामना कर वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

मोहम्मद रिजवान

Photo: ICC/FB

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने टी-20 इंटरनेशनल में 151 मैच में कुल 2720 गेंद खेली हैं और वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

पॉल स्टर्लिंग

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। गुप्टिल ने 122 मैच खेले जिनमें 2602 गेंदों का सामना किया।

मार्टिन गुप्टिल

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने अबतक 137 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 2516 गेंद खेली हैं। वे इस लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

जोस बटलर

Photo: ICC/FB

मलेशिया के विरनदीप सिंह लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। सिंह ने अबतक 102 टी-20 मैच में 2355 गेंद खेली हैं।

विरनदीप सिंह

Photo: CANepal-CAN

