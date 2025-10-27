By Mohit
PUBLISHED Oct 27, 2025
Cricket
30 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा शतक किनके?
क्रिकेट दुनिया के सबसे पॉपुलर खेलों में से एक है। भारत में तो इस खेल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।
इंटनेशनल क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने 30 की उम्र को पार करने के बाद शतकों की झड़ी लगा दी।
ऐसे में हम आपको आज 30 साल की उम्र के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले टॉप-6 प्लेयर्स कौन-कौन हैं इस बारे में बता रहे हैं।
टॉप-6 प्लेयर्स की इस लिस्ट में से दो तो भारतीय ही हैं जिनमें से एक अभी भी वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं। आइए देखिए लिस्ट।
लिस्ट में पहले स्थान पर श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र को पार करने के बाद 43 शतक अपने नाम किए थे।
कुमार संगकारा
Photo: ICC/FB
भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। रोहित ने 30 की उम्र के बाद 37 शतक अपने नाम किए हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन हैं जिन्होंने 30 की उम्र के बाद 36 शतक ठोके थे।
मैथ्यू हेडन
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र को पार करने के बाद 36 इंटरनेशनल शतक जड़े।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
सचिन तेंदुलकर लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। 30 की उम्र के बाद सचिन के बल्ले से 35 इंटरनेशनल शतक निकले।
सचिन
Photo: ICC/FB
पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान के बल्ले से 30 की उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद 34 इंटरनेशनल शतक निकले। दिलशान लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
तिलकरत्ने दिलशान
Photo: ICC/FB
