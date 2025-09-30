By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025
Cricket
क्रिकेटर्स जिन्होंने मॉडल को चुना हमसफर
क्रिकेट मैच के दौरान
अक्सर
ग्लैमर
का तड़का देखने को मिलता है। कई
क्रिकेटर्स
तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने
मॉडल्स
या
एक्ट्रेसेस
को अपना
लाइफ
पार्टनर
चुना।
ग्लैमर
का तड़का
टीम इंडिया के
स्टार
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
ने
सर्बिया
की
मॉडल
नताशा
स्टानकोविक
संग शादी की मगर 2024 में तलाक हो गया था।
हार्दिक
पांड्या
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई
ऑलराउंडर
ने अपनी
लॉन्ग
टाइम
मॉडल
गर्लफ्रेंड
संग हाल में ही सगाई की है।
मार्कस
स्टोइनिस
Source: Insta
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज
हारिस
रऊफ
ने
मॉडल
मुजना
मलिक
को अपनी
लाइफ
पार्टनर
बनाया।
हारिस
रऊफ
Source: Insta
भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल ने
बॉलीवुड
एक्ट्रेस
अथिया
शेट्टी
संग शादी रचाई है।
केएल
राहुल
Insta: jessdaviess
वेस्टइंडीज
के
स्टार
ऑलराउंडर
आंद्रे
रसेल
की
वाइफ
जेसिम
लोरा
पेशे से
मॉडल
हैं।
आंद्रे
रसेल
Source: Insta
बांग्लादेश के
शाकिब
अल
हसन
की
वाइफ
उम्मी
अहमद
शिशिर पेशे से
मॉडल
रह चुकी हैं।
शाकिब
अल
हसन
Source: Insta
भारतीय
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
की
लाइफ
पार्टनर
एक्ट्रेस
अनुष्का
शर्मा हैं। इस
कपल
के दो बच्चे भी हैं।
विराट
कोहली
Source: Insta
ऑस्ट्रेलियाई
विस्फोटक बल्लेबाज
डेविड
वार्नर
की
वाइफ
केंडिस
वार्नर
पेशे से
मॉडल
और
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
हैं।
डेविड
वार्नर
Source: Insta
T20
फाइनल
में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले इंडियन
