By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

क्रिकेटर्स जिन्होंने मॉडल को चुना हमसफर

क्रिकेट मैच के दौरान अक्सर ग्लैमर का तड़का देखने को मिलता है। कई क्रिकेटर्स तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मॉडल्स या एक्ट्रेसेस को अपना लाइफ पार्टनर चुना।

ग्लैमर का तड़का

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सर्बिया की मॉडल नताशा स्टानकोविक संग शादी की मगर 2024 में तलाक हो गया था।

हार्दिक पांड्या

Source: Insta

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने अपनी लॉन्ग टाइम मॉडल गर्लफ्रेंड संग हाल में ही सगाई की है।

मार्कस स्टोइनिस

Source: Insta

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मॉडल मुजना मलिक को अपनी लाइफ पार्टनर बनाया।

हारिस रऊफ

Source: Insta

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी संग शादी रचाई है।

केएल राहुल

Insta: jessdaviess

वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की वाइफ जेसिम लोरा पेशे से मॉडल हैं।

आंद्रे रसेल

Source: Insta

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन की वाइफ उम्मी अहमद शिशिर पेशे से मॉडल रह चुकी हैं।

शाकिब अल हसन

Source: Insta

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा हैं। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।

विराट कोहली

Source: Insta

ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर की वाइफ केंडिस वार्नर पेशे से मॉडल और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं।

डेविड वार्नर

Source: Insta

T20 फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले इंडियन

 Click Here