PUBLISHED Aug 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
नंबर 3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा टेस्ट रन
टेस्ट में नंबर 3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा ने टेस्ट फार्मैट में नंबर 3 पर खेलते हुए 125 मैच में 11679 रन अपने नाम किए हैं।
कुमार संगकारा
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में नंबर 3 की पोजिशन पर खेलते हुए 136 मैच में 10524 रन बनाए हैं।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने नंबर 3 पर खेलते हुए टेस्ट फार्मैट में 113 मैच में 9904 रन अपने नाम किए।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के बल्ले से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 95 टेस्ट मैच में 8658 रन निकले हैं।
केन विलियमसन
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हाशिम आमला ने 107 टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 7993 रन बनाए।
हाशिम आमला
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 95 टेस्ट मैच में 6529 रन बनाए।
चेतेश्वर पुजारा
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के अजहर अली ने नंबर 3 की पोजिशन पर खेलते हुए 77 टेस्ट मैच में 5342 रन अपने नाम किए हैं।
अजहर अली
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन ने नंबर 3 पर खेलते हुए 40 टेस्ट मैच में 5078 रन अपने नाम किए।
डॉन ब्रैडमैन
Photo: ICC/FB
