29 की उम्र में संन्यास, अब करेंगी वकालत
इंग्लैंड
क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज
फ्रेया
डेविस ने 29 साल की उम्र में
प्रोफेशनल
क्रिकेट को अलविदा कर दिया है।
अलविदा कर दिया
फ्रेया
डेविस का क्रिकेट
करियर
लगभग 15 साल का रहा। महिला क्रिकेटर ने 9
वनडे
मैच और 26 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले।
फ्रेया
डेविस की आवाज अब कोर्ट में गूंजेगी। दरअसल उन्होंने फैसला किया है कि वे अब वकालत करेंगी।
इंग्लैंड
क्रिकेट बोर्ड ने उनके संन्यास पर शुभकामनाएं दीं और एक अहम जानकारी भी
फैन्स
के साथ साझा की।
बोर्ड ने
सोशल
मीडिया पोस्ट कर कहा
'
फ्रेया
डेविस को शुभकामनाएं, जिन्होंने
इंग्लैंड
के लिए 35 मैच
खेले
।
'
बोर्ड ने पोस्ट में आगे लिखा-
'
वह अब क्रिकेट छोड़कर
सॉलिसिटर
बनने जा रही हैं। भविष्य के लिए ढेर सारी
शुभकामनाएं
!
'
फ्रेया
को
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के साथ-साथ
लीगल
प्रैक्टिस
कोर्स (
LPC)
और
एलएलएम
पूरा किया।
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
आपको बता दें कि
फ्रेया
ने
ससेक्स
से क्रिकेट
करियर
की शुरुआत की थी। तब उनकी उम्र 14 साल
थी
।
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
फ्रेया
फैशन
और
ग्लैमर
के मामले में
हॉलीवुड
एक्ट्रेस
और
मॉडल
को टक्कर देती नजर आती हैं।
