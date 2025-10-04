By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 04, 2025
इस क्रिकेटर की बहन लेंगी BB-19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की बहन मालती इन दिनों चर्चा में हैं।
दीपक चाहर की बहन
Instagram:
maltichahar
खबरें हैं कि मालती बिग बॉस के सीजन 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं।
वाइल्ड कार्ड एंट्री
Instagram:
maltichahar
अगर यह खबर सही साबित होती है तो वे बिग बॉस में एंट्री लेने वाली अगली कंटेस्टेंट होंगी। हालांकि, वह बिग बॉस में जाएंगी या नहीं अभी यह तय नहीं हुआ है।
अगली कंटेस्टेंट
Instagram:
maltichahar
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती बेहद खूबसूरत हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
खूबसूरत हैं मालती
Instagram:
maltichahar
मालती पेशे से एक एक्ट्रेस हैं। वह मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्ममेकर भी हैं।
करती हैं ये काम
Instagram:
maltichahar
मालती अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।
इंस्टाग्राम पर तस्वीरें
Instagram:
maltichahar
दीपक चाहर की बहन मालती का जन्म 15 नवंबर, 1990 को आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था।
आगरा में हुआ जन्म
Instagram:
maltichahar
मालती फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट थीं और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2014 में मिस फोटोजेनिक का खिताब भी जीता।
रह चुकी हैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट
Instagram:
maltichahar
मालती अब तक 2 बड़ी फिल्में 'जीनियस' और 'इश्क पश्मीना' कर चुकी हैं। वे फिल्म मेकिंग में भी माहिर हैं।
कर चुकी हैं दो बड़ी फिल्में
Instagram:
maltichahar
