August 10, 2025

क्रिकेटर आकाशदीप ने खरीदी फॉर्च्यूनर

क्रिकेटर आकाशदीप ने फॉर्च्यूनर एसयूवी कार खरीद ली है। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है।

शोरूम में आकाशदीप ने परिवार संग कार के आगे तस्वीरें भी क्लिक करवाईं।

ब्लैक कलर की इस लग्जरी कार को रिसीव करने वे अपनी तीनों बहनों संग शोरूम पहुंचे।

इंग्लैंड के मैदानों पर अपनी गेंद से कहर बरपाने के बाद आकाश ने अपने कार कलेक्शन में इस कार को जोड़ा है।

कार खरीदने के बाद आकाशदीप ने बहनों संग रक्षा बंधन भी सेलिब्रेट किया।

इस दौरान तीनों बहनों ने घुटनों पर बैठकर फूलों का गुलदस्ता देकर आकाशदीप का स्वागत किया।

आकाशदीप ने कुर्ता पहना तो तीनों बहन साड़ी में नजर आईं। भाई-बहन का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर आ रहा है।

आपको बता दें कि हाल में भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा।

बर्मिंघम टेस्ट में तो आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर सबको चौंका दिया था।

वहीं लॉर्ड्स में एक विकेट तो सीरीज के आखिरी मैच में 2 विकेट लिए और 66 रनों की अहम पारी खेली थी।

