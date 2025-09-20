By Mohit
PUBLISHED Sep 20, 2025
Cricket
क्रिकेट प्रेजेंटर सांची हैं बेहद खूबसूरत
क्रिकेट
प्रेजेंटर
सांची
खन्ना
मैदान पर चुलबुले अंदाज के जरिए दर्शकों का दिल जीत लेती हैं।
दिल जीत लेती हैं
Source: Insta
सांची ने बतौर
प्रेजेंटर
अपने
करियर
की शुरुआत कुछ ही समय पहले की है। वे
वर्ल्ड
चैंपियनशिप
ऑफ
लीजेंड्स
2025 में भी काम कर चुकी हैं।
चैंपियनशिप
ऑफ
लीजेंड्स
Source: Insta
सांची इसके साथ ही 'द
हंड्रेड'
और
'
लॉर्ड्स
2025'
क्रिकेट
लीग
में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।
'द
हंड्रेड'
Source: Insta
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
सांची
लुक्स
और
फैशन
के मामले में सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
Source: Insta
सांची पर हर तरह का
आउटफिट
बेमिसाल लगता है। वे काफी फिट भी हैं और इसके लिए
जिम
में काफी मेहनत भी करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो वे
बीएससी
स्पोर्ट्स
मैनेजमेंट
में
ग्रेजुएट
हैं। उन्होंने यूके की
Loughborough
यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है।
एजुकेशन
Source: Insta
सांची ने यूके में मीडिया,
मार्केटिंग
एंड
कम्यूनिकेशन
एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर
के पद पर 10 महीने तक नौकरी भी की है।
यूके में नौकरी
Source: Insta
अगर
ये
कहा
जाए
कि
सांची
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
हैं
तो
गलत
नहीं
होगा
।
क्रिकेट
प्रेजेंटर
फैशन
ट्रेंड
को
अच्छे
से
फॉलो
करना
जानती
हैं
।
'
ब्यूटी
विद
ब्रेन
'
Source: Insta
स्पोर्ट्स
प्रेजेंटर
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डाले तो पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
घूमना-फिरना
Source: Insta
सांची को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे दुनिया की अलग-अलग जगहों पर दोस्तों संग घूमने निकल पड़ती हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
…
