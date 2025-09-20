By Mohit
क्रिकेट प्रेजेंटर सांची हैं बेहद खूबसूरत

क्रिकेट प्रेजेंटर सांची खन्ना मैदान पर चुलबुले अंदाज के जरिए दर्शकों का दिल जीत लेती हैं।

दिल जीत लेती हैं

Source: Insta

सांची ने बतौर प्रेजेंटर अपने करियर की शुरुआत कुछ ही समय पहले की है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में भी काम कर चुकी हैं।

चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

Source: Insta

सांची इसके साथ ही 'द हंड्रेड' और 'लॉर्ड्स 2025' क्रिकेट लीग में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

'द हंड्रेड'

Source: Insta

बला की खूबसूरत और ग्लैमरस सांची लुक्स और फैशन के मामले में सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

सांची पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। वे काफी फिट भी हैं और इसके लिए जिम में काफी मेहनत भी करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

एजुकेशन की बात करें तो वे बीएससी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने यूके की Loughborough यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है।

एजुकेशन

Source: Insta

सांची ने यूके में मीडिया, मार्केटिंग एंड कम्यूनिकेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर 10 महीने तक नौकरी भी की है।

यूके में नौकरी

Source: Insta

अगर ये कहा जाए कि सांची 'ब्यूटी विद ब्रेन' हैं तो गलत नहीं होगा क्रिकेट प्रेजेंटर फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं

'ब्यूटी विद ब्रेन

Source: Insta

स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डाले तो पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।

घूमना-फिरना

Source: Insta

सांची को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे दुनिया की अलग-अलग जगहों पर दोस्तों संग घूमने निकल पड़ती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

