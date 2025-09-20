क्रिकेट प्रेजेंटर सांची हैं बेहद खूबसूरत

सांची ने बतौर

प्रेजेंटर

अपने

करियर

की शुरुआत कुछ ही समय पहले की है। वे

वर्ल्ड

चैंपियनशिप

ऑफ

लीजेंड्स

2025 में भी काम कर चुकी हैं।